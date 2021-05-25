Erzurumspor'dan TFF'ye başvuru: 'Küme düşme kaldırılsın'

BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için TFF'ye başvurdu.

Kulüp tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig'de ancak bir sezon tutunabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılmasını talep ediyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada küme düşmenin bu sezonda da kaldırılması konusunda 17 Mayıs'ta TFF'ye başvuruda bulunduğu belirtildi.

Erzurumspor, Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon lige veda etmişti.