Türk halterci Muhammed Furkan Özbek'ten gençler dünya şampiyonluğu ve olimpiyat kotası

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Türk sporcu Muhammed Furkan Özbek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen şampiyonanın 3. gününde 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalya kazandı ve gençler dünya şampiyonu oldu.

Türk sporcu, bu başarısıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

20 yaşındaki genç sporcu, son olarak geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'daki Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda, Avrupa rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Aynı kiloda yarışan diğer Türk sporcu Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 133 kilo ile 4. olurken, silkmede 168 kilo, toplamda 301 kilo ile iki bronz madalya aldı.

Kadınlar 59 kiloda yarışan Cansel Özkan, silkmede 104 kilo ile 6. sırada yer alırken, koparmada 90 kilo, toplamda da 194 kilo ile iki gümüş madalya elde etti ve dünya ikincisi oldu.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 3. günün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyaya ulaştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Özbek'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Muhammed Furkan kardeşimi tebrik ederim. Olimpiyatlara sayılı günler kala elde edilen bu başarılar heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, aynı organizasyonda mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum."