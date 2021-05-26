Beşiktaş'tan 'Bizim coin’imiz yok' davası

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, piyasaya süreceği coin’lerin (kripto paraların) kulübe aitmiş gibi satışını yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla bjk-coin.com internet sitesine dava açtı. Kulüp avukatları, Beşiktaş’ın marka hakkına yapılan haksız tecavüzün önlenmesini ve davalı internet sitesine erişimin engellenmesini talep etti.

Resmi web sitesi üzerinden bir duyuru yayınlayarak sahte kripto para girişimlerine karşı taraftarları uyaran Beşiktaş JK, bu defa mahkemeye başvurdu.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Beşiktaş markası değişik tarihlerde Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından tescil edildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın aktardığı iddiaya göre, bjk-coin.com internet sitesi, piyasaya süreceği kripto paraların Beşiktaş JK’ya ait olduğu izlenimi yaratarak ön satışa sundu. Oysa Beşiktaş JK adına tescil edilmiş olan markaların lisans verme yetkisi sadece kulübe aitti.

'Beşiktaş JK’nın marka hakkına tecavüz etmiştir'

Kulüp avukatları dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

"Davalı, Beşiktaş JK’nın markalarını kullanma hakkı ve meşru bağlantısı olmamasına rağmen bjk-coin.com internet sitesinde kulübün yerine geçerek tamamen gerçekdışı ‘Beşiktaş Coinler’in dolar ile ön satışa çıkarmıştır. Satın alındığı takdirde bu coinlerin borsalarda onlarca kat değerleneceğini belirten davalı internet sitesi, para toplaması/satış yapması şeklindeki eylemleri ile Beşiktaş JK’nın marka hakkına tecavüz etmiştir.

'Davalı internet sitesine erişimin engellenmesini talep ediyoruz'