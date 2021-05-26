'Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alıyor': Anlaşma sağlanmak üzere

Daha önce İngiltere'den bir takım almak istediğini açıklayan Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almak için kulübün sahibi Ehab Allam'a 15-20 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Lig ekiplerinden Hull City'yi satın almak için görüşmelere başladığı aktarıldı.

Akşam'ın, kulübe yakınlığı ile bilinen Hull Daily Mail'den aktardığı habere göre iki taraf arasında satın alma görüşmeleri resmen başladı.

Acun Ilıcalı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada büyük bir girişimci olduğu ve futbolu çok sevdiği aktarıldı. Haberin detayında Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ile futbolda yöneticilik deneyimini yaşadığı bilgisi de paylaşıldı.

Ilıcalı'nın "İngiltere'den bir kulüp satın almak istiyorum" açıklamasına yer verirken Ilıcalı'nın Hull City takımını Premier Lig'e çıkarma planlarının olduğu aktarıldı.

Television mogul linked with buying Hull City. #hcafc https://t.co/0TklCwxSB6 — Hull Live (@hulllive) May 24, 2021

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İki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu ve kulübün sahibi Ehab Allam'a yapılan en iyi teklifin Ilıcalı tarafından yapıldığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının planlandığı ifade edildi

'15-20 milyon sterlin civarında teklif yapılacak'

Ilıcalı'nın Hull City kulübün satın almak için Allam'a 15-20 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor. Hull City, İngiltere 1. Lig'de şampiyon olarak Championship'e yükselme başarısı gösterdi. Allam'ın bu başarı sonrasında fiyat artışına gidebileceği aktarıldı.

Hull City'den West Ham'a transfer olan İngiliz yıldız Jarrod Bowen transferinden Hull City'nin gelir elde edebileceği ve Allam'ın 20 milyon Sterlin karşılığında kulübün haklarını Ilıcalı'ya devredeceği de ifade edildi.

Allam, Acun'u takip etmeye başladı

Hull City'nin sahibi Allam, Instagram üzerinden Acun Ilıcalı'yı takip etmeye başladı. Olumlu giden görüşmeler sonrası Allam'ın bu hamlesi satın almanın gerçekleşmek üzere olduğu iddialarını güçlendirdi.