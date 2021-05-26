Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor, GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan üçüncü ve son takım oldu.

18 yıl aradan sonra Süper Lig’e merhaba diyen İzmir ekibi, Süper Lig’de en son 2002-2003 yılında mücadele etmişti. O sezon ligi 16. sırada tamamlayan Altay, Göztepe ve Kocaelispor ile birlikte küme düşmüştü.

Son Süper Lig maçını 31 Mayıs 2003 tarihinde İstanbulspor’a karşı oynayan Altay, sahadan 1 puanla ayrılarak küme düşmüştü. İzmir ekibi İstanbul’da Altınordu’yu mağlup ederek 6 bin 57 gün sonra Süper Lig’e çıktı.

Normal sezonu 5. sırada tamamlamıştı

63 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Altay’da normal sezonun bitimine iki hafta kala göreve Teknik Direktör Mustafa Denizli gelmişti. Tarihinde 6 kez play-off oynayan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerin 3’ünde finale çıktı.

Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006’da Sakaryaspor’a ve 2006-2007’de Kasımpaşa’ya yenilerek Süper Lig’e çıkamayan Altay, bu akşam Altınordu’yu yenerek 1. Lig özlemini dindirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medyadan yayınladığı mesajla Altay'ı tebrik etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medyadan yayınladığı mesajla Altay'ı tebrik etti.

SPOR TOTO 1.Lig play-off final müsabakasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Süper Lig'e yükselen Altay'ı tebrik ederiz. @AltaySporKulubu pic.twitter.com/tBUYHAAWt2 — TFF (@TFF_Org) May 26, 2021 ​





