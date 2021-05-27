Hıncal Uluç'tan Nihat Özdemir'e: Bir 'Federasyon Başkanlığı' unvanı için kukla haline düşmek yakışmıyordu

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e yönelik olarak "Kazandığı paraların önemli bir bölümünü spor ve sanata destek olarak Türk halkına iade eden, mesela Limak Senfoni Orkestrası'nı kuran saygın ve sevilen adama, bir Federasyon Başkanlığı unvanı için kukla haline düşmek yakışmıyordu" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Uluç, 'Nihat Özdemir'in yapması gereken şey istifa etmekti' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "2020-21 sezonu sona erer ve 2021- 22 sezonu açılırken, önemli açıklamalar yaptı. Medyada gerektiği kadar yer bulmadı söyledikleri. Yeteri kadar analiz eden ve eleştiren de çıkmadı" diye başladı. Uluç, şöyle devam etti:

"Nihat Özdemir, yeni sezon için alınan kararları değil, 'istifasını' açıklamalıydı. Bir defa başkanlığı netameliydi çünkü. Onu seçen kongrede kulüpler değil, devlet temsilcileri çoğunluktaydı. Özdemir bir bakıma seçilmedi, atandı.

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