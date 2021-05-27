Tahkim Kurulu'ndan Abdullah Avcı kararı: Beşiktaş 17 milyon TL tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Açıklamada, "Beşiktaş kulübünün Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminatın 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

15 Nisan tarihinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre Beşiktaş Kulübü, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin lira fesih tazminatı ödeneceğini açıklamıştı.