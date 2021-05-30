UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea oldu

Portekiz'de oynanan final maçında Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu. İngiliz ekibi tarihinde ikinci kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kaldırdı.