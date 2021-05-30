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    Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı yenen Anadolu Efes'in şampiyonluk kupası sevinci

    Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonu

    © REUTERS / THILO SCHMUELGEN
    Spor
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    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague finalinde Barcelona'yı 81 - 86 yenen Anadolu Efes şampiyon oldu.

    Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyon oldu.

    Ergin Ataman'ın öğrencilerinin zaferinde Shane Larkin ve Vasilije Micic önemli rol oynadı.

    Başantrenör Ergin Ataman zaferi Türkiye'ye armağan etti.

    Uluslararası röportaj için gelen Ataman ilk olarak Türkçe konuştu:

    "Bütün Türkiye bizi izliyor biliyorum. Kazanacağız dedik. Aldık bu kupayı. Tüm Türk halkına armağan olsun. Şehitlerimize armağan olsun."

    "Bu maçı Micic'le birlikte Larkin kazandı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst üste iki şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz." 

    Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Türkiye'den ikinci takım oldu.

    Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu kazanan Lacivert Beyazlılar, 1996 yılında Türkiye basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

    EuroLeague Final Four'da dördüncü kez mücadele eden Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda finalde CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci, 2000 ve 2001'de üçüncü olmuştu.

    2019-20 THY EuroLeague Dörtlü Finali ise ilkin Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelendi, ardından sezonun iptal edildiği, bu sezon için şampiyon olmayacağı ve bir sonraki sezon da aynı takımlarla oynanacağı açıklandı. Böylece Anadolu Efes'in 2020'de domine ettiği sezon pandemi yüzünden iptal oldu.

    Bugün Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği Barcelona'nın 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

    İkinci çeyrekte bir ara 10 sayı geriye düşse de farkı kapatıp öne geçen Anadolu Efes, ilk yarıyı 39-36 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdürerek final periyotuna 65-58 önde girdi.

    Son çeyrek büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan periyotta Barcelona, 35. dakikada Mirotic'in pota altı sayısıyla eşitliği yakaladı: 69-69. Lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Micic'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle yeniden öne geçti: 69-72. Savunma sertliğini artıran Lacivert Beyazlılar, Larkin, Singleton ve Micic'in sayılarıyla bitime 2 dakika kala farkı 5'e yükseltti: 74-79.

    Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, parkeden 86-81 galip ayrılarak Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda ilk şampiyonluğunu kucakladı.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Anadolu Efes'i tebrik etti.


     

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