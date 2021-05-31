The Sun en iyi 10 kulüp logosunu seçti

İngiliz The Sun gazetesi, gerçekleştirdiği anket sonucu dünyanın en iyi kulüp logolarını seçti. Listede Türkiye’den Fenerbahçe ve Beşiktaş, Rusya’dan CSKA da yer alıyor.

The Sun tarafından yapılan ankete göre en iyi 10 futbol kulübünün logoları oylandı.

Fenerbahçe’nin aldığı 76 bin 400 oyla 5’inci, Beşiktaş’ın 34 bin 400 oyla 10’uncu sırada yer aldığı listenin başında Fas’tan Raja Casablanca kulübünün logosu yer alırken. Raja Casablanca’nın 3 milyon 500 bin oy aldığı belirtildi.

İşte The Sun’a göre dünyanın en güzel 10 kulüp logosu ve aldıkları oy sayısı:

1. Raja Casablanca (Fas) 3 milyon 500 bin

2. Al Ahly (Mısır) 3 milyon

3. Fluminense (Brezilya) 169 bin 200

4. Real Madrid (İspanya) 134 bin 200

5. Fenerbahçe (Türkiye) 76 bin 400

6. Liverpool (İngiltere) 75 bin 900

7. Barcelona (İspanya) 74 bin 900

8. Colo-Colo (Şili) 66 bin 800

9. CSKA (Rusya) 42 bin 900

10. Beşiktaş (Türkiye) 34 bin 400