Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinin iptal edildiği 2021 Kupa Amerika'nın (Copa America), Brezilya'da düzenleneceği duyuruldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek" ifadeleri kullanıldı.

Brasil 🇧🇷 será sede de la CONMEBOL @CopaAmerica 2021 🏆⚽️



Toda la información ➡️🔗https://t.co/deIunwd4Ju pic.twitter.com/mBsEz0YiCC — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) May 31, 2021

​13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

Brezilya, son olarak 2019'da de turnuvaya ev sahipliği yapmıştı.