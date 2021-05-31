Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek" ifadeleri kullanıldı.
Brasil 🇧🇷 será sede de la CONMEBOL @CopaAmerica 2021 🏆⚽️— CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) May 31, 2021
Toda la información ➡️🔗https://t.co/deIunwd4Ju pic.twitter.com/mBsEz0YiCC
13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.
CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.
Brezilya, son olarak 2019'da de turnuvaya ev sahipliği yapmıştı.
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