487 gün sonra grand slam maçına çıkan Federer, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, sakatlığı nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan ve son grand slam maçına 30 Ocak 2020'de çıkan Roger Federer sahne aldı.
İsviçreli tenisçi, klasmanın 204. sırasındaki Özbek rakibi Denis Istomin'i 6-2, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.
Like he never left 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2021
487 days after his last Grand Slam match, @rogerfederer is back with an impressive 6-2, 6-4, 6-3 win over Istomin! #RolandGarros pic.twitter.com/1mHdFpeh7b
Turnuvada tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, 2017 yılı şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-1'le geçerek tur atladı.
Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu ise dünya 85'incisi Sloven Tamara Zidansek'e 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)