Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 yendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği Milletler Ligi turnuvasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Almanya karşısında 3-0 galibiyet aldı. Kadın voleybol takımı bu skorla turnuvada 5'te 5 yaptı.

Galibiyeti 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setlerle alan takım, daha önce Kanada'yı ve Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0 ve Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti.