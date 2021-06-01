Carlo Ancelotti resmen Real Madrid'de

Teknik direktör Zinedine Zidane ile yolları ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti'yi yeniden göreve getirdi. İtalyan taktisyen ikinci kez kulüpte görev yapacak.

2013-14' ve 2014-15 sezonlarında Real Madrid'i çalıştıran ve ilk sezonunda İspanyol ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.