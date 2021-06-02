Novak Djokovic, Fransa Açık'ta ikinci turda

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, akşam seansındaki karşılaşmalarla tamamlandı.

Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya 66'ncısı ABD'li Tennys Sandgren'i 6-2, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci tur vizesi alan Djokovic, klasmanın 92'nci sırasındaki Uruguaylı Pablo Cuevas ile eşleşti.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ise Hırvat Donna Vekic'i 2-0'la geçerek tur atladı ve ABD'li Sloane Stephens'ın rakibi oldu.