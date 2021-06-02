Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle birincilik elde ederek, Avrupa şampiyonu oldu.

35 ülkeden 600 atletin katılımıyla düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde Hamide Doğangün ve Zeynep Acet de yarıştı.

Hamide Doğangün 18.61’lik derecesiyle gümüş, Zeynep Acet de 19.24’lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Organizasyon, 7 Haziran Pazartesi günü sona erecek.