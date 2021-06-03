Sörloth'tan taraftarların 'Come to Trabzonspor' kampanyasına yanıt: Beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın

Trabzonspor taraftarları, geçen sezon Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un geri dönmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
Sörloth, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:
"Merhaba Trabzonspor taraftarları, Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum ama lütfen beni aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getiriyor. Yeter artık."
Hi Trabzonspor fans,— Alexander Sørloth (@Asorloth) June 2, 2021
I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.
Sörloth'un hesabından paylaştığı son fotoğrafa 1.5 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor-Trabzonspor'a gel" ifadesi kullanarak yorum yapmıştı.
Öte yandan, Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" ifadelerini kullanmıştı.
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