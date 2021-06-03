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    Erdoğan'dan cimnastikçilere: Madalyaları çaldırmayın

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106031044647452-erdogandan-cimnastikcilere-madalyalari-caldirmayin/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonalarda madalya kazanan cimnastikçileri kabul etti. Sporculara, "Madalyaları çaldırmayın" diye seslenen Erdoğan, 40'ın üzerinde madalyanın çalındığının haberlere yansıdığını hatırlattı. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın madalya kazanan sporculara kasa hediye edebileceğini kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (2 Haziran 2021) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabulünde konuştu.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre sporcuları ve hocaları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

    Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik eden Erdoğan, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden cimnastikçileri kutladı.

    Bakü'de elde edilen başarı sonrasında Olimpiyat hayaline bir adım daha yaklaşıldığını belirten Erdoğan, sporcuların başarılarının katlanarak devam etmesi temennisinde bulundu.

    'Geleceğimiz adına gerçekten ümit verici'

    Erdoğan, atletizmden karateye, güreşten basketbola kadar pek çok branşta elde edilen başarıların milletin göğsünü kabarttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

    • "Sporun her alanında dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği cimnastikte de yeni bir hava yakalaması, geleceğimiz adına gerçekten ümit vericidir. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyalar, cimnastik sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra diğer branşlardaki sporcularımıza da ilham kaynağı olacaktır. Türk sporcuların adının giderek daha fazla duyulmasında şüphesiz son 19 yılda spor altyapımıza yaptığımız yatırımların da önemli payı vardır.
    • Son 19 yılda sizlere destek olmak, yeni sporcularımızın yetişmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde güçlü bir spor altyapısı kurduk. Sporun farklı branşlarına hizmet edecek çok önemli projeleri, tesisleri, çalışmaları hayata geçirdik. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 100 tanesi portatif olmak üzere 274'e, spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e çıkardık. Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 3 bin 903'e yükselttik."

    Erdoğan, yine bu dönemde, başta Sancaktepe'deki tesis olmak üzere modern altyapıya sahip birçok tesisi cimnastikçilerin istifadesine sunduklarını söyledi.

    'Yatırımların neticelerini görmeye başladık'

    Altyapı güçlendikçe, spor yapan çocukların, gençlerin, spora ilgi duyan vatandaşların sayısının artmaya başladığına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin gelişen altyapısı sayesinde faal sporcu sayısının son 19 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştığını aktardı.

    Spordaki başarıları artırmak için hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan birinin de Sporcu Eğitim Merkezleri olduğunu belirten Erdoğan, 43 ildeki sporcu eğitim merkezlerinde bugün 1061 gündüzlü, 610 yatılı olmak üzere 1671 sporcunun yetiştirildiğini söyledi.

    Spor kulüplerine de çok büyük destek verdiklerinin altını çizen Erdoğan, "Spor altyapısına yaptığımız tüm bu yatırımların neticelerini de görmeye başladık. 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilen sporcularımız, salgın öncesi son yıl olan 2019'da 9 bin madalya ile hepimizi gururlandırdılar. Önümüzdeki dönemde madalya sayımızın daha da artacağına yürekten inanıyorum" dedi.

    Sporculara, "Madalyaları çaldırmayın" diye seslenen Erdoğan, 40'ın üzerinde madalyanın çalındığının haberlere yansıdığını hatırlattı.

    Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığının madalya kazanan sporculara kasa hediye edebileceğini kaydetti.

    'Artık çıtayı yükseltiyoruz'

    "Artık çıtayı yükseltiyoruz. Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık Olimpiyat. Olimpiyat'tan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak" diyen Erdoğan, branşlarda bireyselden kolektife başarılar yakalandığında çok daha gururlanacaklarını söyledi.

    Sporculardan, cimnastik sporunun farklı branşlarında daha fazla başarı, daha fazla gayret ve gurur beklediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinçler için her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bayrağımız birincilik kürsüsünde dalgalandığı zaman bambaşka bir gurur bizler için, milletimiz için oluyor. Bunu da ben başaracağınıza inanıyorum. Ödüllerin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere olan desteğimizin artarak devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum."

    Kabulde söz alan Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Onbaşı, sporla 3 yaşından beri ilgilendiğini, 2010 yılından bu yana yarışmalara katıldığını aktardı. Konuşmasının ardından Erdoğan sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Etiketler:
    Ayşe Begüm Onbaşı, Madalya, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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