Fatih Terim'in yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi belirsizlik sürüyor. Başkanlık seçimi öncesi sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılan Fatih Terim hazırladığı raporu mevcut yönetime sundu.

Sabah gazetesinin haberine göre, kapsamlı bir rapor hazırlayarak Florya'dan ayrılan Terim, raporunda sözleşmesi bitecek oyunculara yer verdi.

‘Ömer Bayram ve Emre Akbaba takımda kalmalı’

Deneyimli teknik adam, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın takımda kalması gerektiğini belirtti.

Fatih Terim, Galatasaray'ın 20-21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu dikkate alarak takımın 14 Haziran Pazartesi günü Florya'da toplanması gerektiğinin altını çizdi.

Terim, Süper Lig başlayana kadar olan süreç için kamp ve antrenman programını da hazırladı. Pandemi koşullarında Avrupa'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sarı-kırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak. Ancak Avrupa'da birkaç takımla hazırlık maçı oynanması konusunda temaslar kuruldu.

Seçimleri bekliyor

Fatih Terim 19 Haziran'daki seçimi bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni yönetimin çağrısı doğrultusunda 20 Haziran'da derhal Florya'ya gidip takımla idmanlara başlamayı umuyor. Terim kendisiyle yola devam edilmemesi durumunda da futbol takımına yönelik hazırladığı geniş kapsamlı raporu yeni gelecek teknik direktöre teslim etmeye hazır.

Fatih Terim'in raporu yönetim tarafından dikkate alınır ve Futbol A Takımı 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek. Şu anda Terim ve ekibi görevden ayrıldığı için U-19 Takımı Koordinatörü Ceyhun Müderrisoğlu teknik direktör meselesi netleşene kadar takımı sezona hazırlayabilir.