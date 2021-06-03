Ali Koç: Çok büyük acılar çektik, uykusuz geceler geçirdik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava hakkında konuştu. Koç, "Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik" dedi.

FETÖ'nün 'futbolda şike soruşturmasında' kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan dava, yarın (4 Haziran) sona erecek. 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın 20. celsesi Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 17 Mayıs tarihinde görülmeye başlandı.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları aldı. Yarın sona erecek dava öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Koç, şunları söyledi:

"Kulübümüze kumpas kuranların yargılandığı davada, cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu konuda uzun süredir çok ciddi bir mücadele veriyor. Bizler bu süreçte artık sona gelindiğini düşünüyoruz. Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem Fenerbahçe'yi suçlayanlar, şimdi kaçacak yer arıyor.

'Fenerbahçe'nin şanlı mücadelesi tarihe kazındı'

Bizi o zaman yerden yere vuranlar bugün tam tersi noktaya geçmiş durumdalar. Bunların hiçbiri unutulmadı. Fenerbahçe'nin şanlı mücadelesi tarihe kazındı. Bundan sonra tek beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır. Mahkemenin Fenerbahçemize bu zararı verenleri suçlu bulup cezalandıran bir karar vermesi, camiamıza bu mücadeleden resmen ve bir kez daha galip çıkmanın gururunu yaşatacaktır. Cuma günü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülecek son celsesinde, milyonlarca taraftarımız adına bu davanın sonucunu, Fenerbahçe'ye kumpas kuranların aldığı cezayı görmek için yönetici arkadaşlarımızla beraber ben de orada olacağım."

'Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarla bu oyunları tamamen bozmuş olacak'

Ali Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu davadan çıkan berat kararlarının onanması şeklindeki talebi hakkında ise şöyle konuştu: