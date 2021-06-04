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    Ali Koç

    Ali Koç, şike kumpası davası sonrası konuştu: Yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ders almamız lazım

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    Spor
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ'nün 'futbolda şike soruşturmasında' kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davanın ardından konuştu. "Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin" diyen Koç, "Burada yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak derslerimizi almamız lazım. Ne kadar ders aldık, emin değilim" ifadesini kullandı.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle görülen davanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine "Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada çok önemli bir noktaya geldik" diyen başlayan Koç, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçelilere yaşatılanların hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemeyeceğini söyledi.

    "Rüzgarın nereden estiğine bakarak medya aracılığıyla resmen alkışlayan, şakşaklayanlarla biz hukuken olmasa da vicdanen hesaplaşacağız" diyen Ali Koç, şöyle devam etti:

    • "Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldu, intihar etti. Uyguladıkları, planladıkları, iğrenç emellerine hizmet etmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için devletin kılcal damarlarına kadar sirayet ederek ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin.
    • Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istediği her şeyi yapacak konuma gelmeleri, askerinden, emniyetinden, yargısından pek çok bakanlıklara kadar nasıl müsaade edildiyse, bunlardan yeterince ders alınması lazım. Bu dersler alındı mı, alınmadı mı, ben emin değilim. Bunun ülkemizde hiçbir zaman yaşanmaması için, çocuklarımızın, torunlarımızın bir daha bu işlerle meşgul olmamalarının sağlanması için burada yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak derslerimizi almamız lazım. Ne kadar ders aldık, emin değilim. Ki bunlar bir daha olmasın."

    Fenerbahçe'nin hukuken hakkını arama safhasında olduğunu belirten Koç, bir - iki adım daha kaldığını söyledi. Fenerbahçe'nin neler yaşadığını taraflı, tarafsız herkesin kabul edeceği noktaya gelindiğini anlatan Koç, "Bunun hesabını sormamız gereken daha çok kurum ve kişiler var" diye konuştu. 

    'Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, bunlarla da hesaplaşmalıyız'

    Koç, "Şu an mutlu değiliz, zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kırgınız ve kızgınız. Kırgınlık ve kızgınlık bu camia hakkını alana kadar devam edecektir" ifadesini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti:

    • "Benim en çok hesaplaşmak istediğim kesim de, o rüzgarı arkasına alarak, Fenerbahçe'nin en yalnız olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye her şekilde vuran, saldıran, iftira atan, bu iftiraların meşrulaşması için medyasını kullanan bütün kişi ve kurumlar... Her şekilde hesaplaşacağız.
    • Bu hukuken olamasa da, bence olmalı. Medya mensubu olduğunu savunan, bugün de hiç utanmadan bu örgüte lanet okuyanlar o dönemde isteyerek, bilerek onların maşası oldular. Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, bunlarla da hesaplaşmalıyız. Biz omuza omuza, hiç yılmadan, sabrederek bunları da bu yaptıklarına pişman edeceğiz."
    Etiketler:
    Medya, Mahkeme, Fenerbahçe, ders, FETÖ, 3 Temmuz, şike, Ali Koç
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