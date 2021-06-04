TFF'den yeni karar: Kulüpler 'çim saha sorumlusu' atayacak

TFF tarafından yapılan açıklamada, üst iki ligde bulunan kulüplerin ‘çim saha sorumlusu’ atamasının ve bu sorumlulara federasyon tarafından teorik ve pratik eğitim seminerleri verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonlarda büyük sorun yaratan saha zeminleriyle ilgili yeni bir karar aldı. TFF’den yapılan açıklamada, kulüplerin çim saha sorumlusu atamasına karar verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorumlulara federasyon tarafından teorik ve pratik eğitim verilecek. Federasyonun açıklaması şu şekilde: