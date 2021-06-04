TFF'den yeni karar: Kulüpler 'çim saha sorumlusu' atayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonlarda büyük sorun yaratan saha zeminleriyle ilgili yeni bir karar aldı. TFF’den yapılan açıklamada, kulüplerin çim saha sorumlusu atamasına karar verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorumlulara federasyon tarafından teorik ve pratik eğitim verilecek. Federasyonun açıklaması şu şekilde:
- "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, üst iki ligde bulunan kulüplerimizin Çim Saha Sorumlusu atamasına ve atanacak çim saha sorumlularına federasyon tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilmesine karar vermiştir."
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