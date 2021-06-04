Aziz Yıldırım: Kumpasın bir de medya ayağı var, soruşturulması gerekiyor

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FETÖ'nün 'futbolda şike soruşturmasında' kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davanın ardından konuştu. Yıldırım, "Bitmedi. Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var. O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor" dedi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle görülen davanın ardından Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulundu.

Bu davanın açılması için dilekçe verenlere, emniyet mensuplarına, davayı açan savcıya ve bugünkü kararı veren mahkeme heyetine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, "Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan bu cezaları alan hainlerdir" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu yüzden, o kumpas davalarında acılar yaşayanlar için de verilen kararlar önemlidir. Bundan sonrası daha da önemli. Bize verilen beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz.

Bitmedi… Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var. O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, cumhuriyete savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır."

Söz konusu davanın kendisiyle birlikte 108 kişinin verdiği dilekçelerle açıldığını bir kez daha hatırlatan Yıldırım, "Bizlere dilekçe vermemiz için destek olan emniyet mensuplarını da unutmayacağız. Bütün Fenerbahçeliler görsün: Fenerbahçe'nin eski başkanı ve eski yöneticilerini iyi tanısınlar. Bu yürekli insanlara da selam olsun" diye konuştu.

'Biz dik durduk, ele geçiremediler'

Yıldırım, 3 Temmuz 2011'den sonra Fenerbahçe kulübü ve taraftarların ayağa kalktığını, direnişe geçtiğini söyledi. "Ben içerideyken duyuyordum, işadamlarını, sanatçıları alacaklardı ve dalga dalga geleceklerdi. Yapamadılar. Çünkü biz dik durduk. Yoksa 100 katı daha fazla olay yaşanacaktı" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Eğer bizi ele geçirselerdi, teslim olsaydık, Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimine kalkışmazdı. Toplumun en duyarlı ve en önemli kesimini yok edeceklerdi ve amaçlarına kolay bir şekilde ulaşacaklardı.

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