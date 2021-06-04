Neymar'ın ayakkabısı yürürken ayağından çalındı

Fanatik'in haberine göre, Paris Saint - Germain'in Brezilyalı yıldız Neymar, Ekvador maçı öncesi milli takımın kamp yapılacağı otele girişi sırasında neye uğradığını şaşırdı.

Konaklayacakları otele varan Brezilya Milli Takımını otel çevresinde birçok taraftar bekliyordu.

O esnada iki taraftar, otobüsten inen Neymar'ın üzerine atladı ve yıldız futbolcuyu yere devirdi.

Neymar'ın yere devrildiği ve ayakkabısının çalındığı anlar orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Futbolcunun olayın ardından tek ayak üstünde otele girmeye çalıştığı görüldü.

📽 Neymar foi atropelado na chegada ao hotel após o treino 🥺😅!!!

Tomem cuidado com o pé dele gente... 🙏🏼 pic.twitter.com/n5NoijW6SX — Memesneymar 🔛 (@memesneymar) June 4, 2021

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