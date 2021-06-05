Fatih Altaylı: Helal olsun Ali Koç'a

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında eşinden gelen telefonu açtığını belirterek "Bir telefonu açarak bu kadar önemli bir mesaj vermek. Helal olsun Ali Koç’a. Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı belki ama o koltuğa çok yakıştı" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Ali Koç'tan müthiş bir mesaj' başlığıyla yayımlanan yazısında son günlerde en çok hoşuna giden olayın müsebbibinin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olduğunu söyledi.

"Birkaç gün önce spor basını ile yaptığı sohbet toplantısı sırasında Ali Bey’in cep telefonu çalmış. Ali Koç ekrana baktıktan sonra 'Bunu açmam lazım. Karım arıyor' demiş ve telefonu açıp konuşmaya başlamış. Bu kadar tatlı, bu kadar insani bir şey son zamanlarda göremedim ne yazık ki" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"O kadar çok mesaj var ki içinde. Bir erkeğin ne kadar güçlü olursa olsun eşine nasıl yaklaşması gerektiğini gösteren, kadının önemini vurgulayan, aileyi önceleyen, hiçbir şeyin aileden ve eşten daha önemli olamayacağını anlatan müthiş bir tutum.

'Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı belki ama o koltuğa çok yakıştı'