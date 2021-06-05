Işın Çelebi, Galatasaray başkan adaylığından çekildi

Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çelebi, "Başkan adaylarının yarar getireceğini düşünmediğimiz için birleşme yapmayacağız" dedi.

Çelebi, "6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum" diyerek eleştiride bulundu.

Galatasaray'ın 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimli kongresi öncesi başkan adaylarından Işın Çelebi, seçime girmeyeceğini bildirdi. Çelebi, hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.

Işın Çelebi'nin bu kararıyla sarı-kırmızılı kulüpte aday sayısı 5'e indi.