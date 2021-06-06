Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçın bitimine 3 dakika kala Anadolu Efes’in ABD’li oyuncusu Chris Singleton ile Fenerbahçe Beko’nun milli basketbolcusu Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı. Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off finali 2. maçında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko’yu 95-73 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde Anadolu Efes’in ABD’li oyuncusu Chris Singleton ile Fenerbahçe Beko’nun milli basketbolcusu Melih Mahmutoğlu arasında kavga çıktı.

Fanatik'in haberine göre, maçın bitimine 3:27 kala Singleton’ın hem basket atıp hem de faul kazandığı pozisyonun ardından Melih Mahmutoğlu saha kenarından topu, sırtı dönük olan Singleton’a doğru attı. Bacağına top gelen ABD’li oyuncu sinirlenerek Melih Mahmutoğlu’nun üzerien yürüdü. Sarı-lacivretli oyuncunun da karşılık vermesiyle başlayan gerginlikte araya önce Guduric girdi. Daha sonra diğer oyuncu ve teknik ekiplerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında kavga: Melih Mahmutoğlu ile Chris Singleton birbirine girdi, iki oyuncu oyundan diskalifiye edildihttps://t.co/3vyeauSMai pic.twitter.com/uIcxzdDJnT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2021

​Yaşananları saha kenarındaki ekrandan inceleyen maçın hakemleri, Singleton ve Melih Mahmutoğlu’nu diskalifiye etti. Ayrıca Fenerbahçe Beko’dan oyuncular Alex Perez, Yiğit Onan ve Ahmet Düverioğlu’nun yanı sıra teknik ekipten de birkaç kişi maçtan ihraç edildi.

Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, maçın hakemi Zafer Yılmaz’a saha kenarında tepki gösterdi.