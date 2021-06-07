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    Anadolu Efes

    Anadolu Efes 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu

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    Spor
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    ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

    Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 2, toplamda ise 15. şampiyonluğunu elde etti.

    Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elinde bulunduran Anadolu Efes, 1979, 1983, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 ve 2019'un ardından 2021'de de kupayı müzesine götürdü.

    Ergin Ataman, ligde 5. şampiyonluğu kazandı

    Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. lig şampiyonluğunu elde etti.

    Lacivert-beyazlı takımın başında 3 kez (2009, 2019, 2021) kupayı kazanma başarısı gösteren deneyimli başantrenör, Beşiktaş (2012) ve Galatasaray'ı da (2013) da birer kez şampiyonluğa taşımıştı.

    Sezonu çifte kupayla kapattı

    Anadolu Efes, sergilediği performansla takdir topladığı 2020-2021 sezonunu 2 şampiyonlukla taçlandırdı.

    Lacivert-beyazlı takım, 30 Mayıs'ta THY Avrupa Ligi'nde tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 gün sonra bu kez ligde şampiyonluğa ulaştı ve sezonu 2 kupayla tamamladı.

    Ligde sadece bir maç kaybetti

    Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

    Lacivert-beyazlı takım, lider tamamladığı normal sezonda çıktığı 30 maçın 29'unu kazandı. Anadolu Efes, tek mağlubiyetini 23. haftada HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında yaşadı.

    Ergin Ataman'ın öğrencileri, başarılı performanslarını play-off aşamasında da sürdürdü. Anadolu Efes, play-off'ta ise çeyrek finalde 2, yarı final ve finalde de 3'er olmak üzere toplam 8 maçtan galibiyetle ayrıldı.

    Lacivert-beyazlılar, şampiyon tamamladığı 2020-2021'de normal sezon ve play-off'ta oynadığı 38 karşılaşmanın 37'sini kazanarak yüzde 97 galibiyet oranı elde etti.

    Fenerbahçe Beko'ya üç maçta da fark attı

    Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3 maçta da farklı skorlarla mağlup etti.

    İlk maçta Fenerbahçe'yi 111-71 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci müsabakada da sahadan 95-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes, serinin son mücadelesinde Fenerbahçe'ye 93-66 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

    Fenerbahçe Beko ikincilikle yetindi


    Basketbol Süper Ligi final serisini Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe Beko, ikincilikle yetindi.

    Ligde 9 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertli takım, 10. kez sezonu ikinci tamamladı.

    Etiketler:
    Basketbol, Şampiyon, Anadolu Efes
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