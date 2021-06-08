Türk boksör Busenaz Sürmeneli, Fransa'da altın madalya kazandı

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kilo finalinde Alman Nadine Apetz'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.