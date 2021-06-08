Vincent Aboubakar, Suudi ekibi El Nassr'a transfer oldu

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El Nassr, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmıştı.
بدون مقدماااات..!— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2021
ڤينسنت أبو بكر نصراااااااوي 🤩#ابوبكر_نصراوي ✅#AboubakarIsYellow 💛 pic.twitter.com/K0phadZeLL
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