EURO 2020 öncesinde İtalya'dan 'Türk taraftar' kararı

Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020'de 11 Haziran'da A Grubu ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.

Cumhuriyet gazetesinin La Repubblica'dan aktardığı habere göre İtalyan hükümeti, 11 Haziran günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak karşılaşmaya Kovid-19 önlemleri ve seyahat kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den gidecek taraftarların alınmamasına karar verdi.

Karara göre Schengen bölgesinde oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve AB pasaportu taşıyan gurbetçi vatandaşlar karşılaşmaya bilet alabilecek.

İtalya'nın halihazırdaki sınır kontrol politikası, Schengen bölgesi dışından gelenlerin ülkeye alınmaması yönünde. Buna göre, Schengen bölgesi dışında kalan ve Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler'in vatandaşları da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçları izleyemeyecek.