ABD ve İngiltere'den Ukrayna Milli Takımı'nın Nazi sloganlı yeni formasına destek: Çok beğendik

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna Milli Takımı'nın yeni formalarına ilişkin bir beğeni açıklaması yaptı. Yapılan paylaşımda İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgalcilerle iş birliği yapan Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) ve Ukrayna İsyan Ordusu'na (UPA) ait slogan da yer aldı.

Ukrayna'nın yeni milli takım formasını paylaşan ABD Ukrayna Büyükelçiliği, Ukrayna dilinde ve İngilizce olarak "Yeni tarzı beğendik" ifadelerini kullanırken, tartışmalı Nazi sloganı "Slava Ukrayini!" (Слава Україні!, Şan olsun Ukrayna'ya!) sözlerini de paylaşıma ekledi.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

​İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçiği ise aynı paylaşımın altına "Biz de çok sevdik" ifadeleriyle yorum yaptı.

We love it too! — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) June 7, 2021

​Sol Haber'in aktardığına göre, söz konusu formalar İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgalcilerle işbirliği yapan ve sivillere yönelik Lvov katliamı gibi pogromlar düzenleyen Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) ve Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) tarafından Nazi selamı eşliğinde kullanılan "Slava Ukrayini, Heroiam Slava" (Слава Україні! Героям слава!, Şan olsun Ukrayna'ya! Kahramanlara şan olsun!) şeklindeki resmi sloganı içeriyor.

Söz konusu slogan, ülkede 2014'de gerçekleşen askeri darbeyi takiben Ukrayna ordusu tarafından da 2018'de kullanılmaya başlamıştı.