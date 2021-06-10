UEFA'dan Ukrayna'ya: EURO 2020 formanızı değiştirin

UEFA, Ukraynalı futbolcuların EURO 2020’de giyeceği formada yer alan ‘şan olsun kahramanlarımıza’ sloganının tasarımdan çıkarılması gerektiğine karar verdi.

UEFA’nın açıklamasında söz konusu slogan için, “Tarihi ve militarist anlamı olan slogan, açık bir biçimde siyasi özellik taşımaktadır. Bu nedenle formanın iç tarafında yer alan söz konusu sloganın UEFA’nın etik kuralları gereği tasarımdan çıkarılması gerekmektedir” denildi.