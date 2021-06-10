Kayıt
21:06 10 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi

    Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044705549_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_a01945e6c87d516588fc6519b00b0ced.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106101044705578-anadolu-efesin-hirvat-oyuncusu-krunoslav-simona-malatyada-fahri-hemsehrilik-berati-verildi/

    Sezonu THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes'te 44 numaralı formayı giyen Hırvat oyuncu Krunoslav Simon'a, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

    Malatya'ya gelen Krunoslav Simon, ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı merkez kabul edilen Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

    Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü'nü ilgiyle inceleyen Simon, burada ziyarete gelen yabancı turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Simon, daha sonra Malatya Kent Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

    'Cumhurbaşkanımız da Malatyalı hemşehrimizdir'

    Şampiyon Anadolu Efes, Anıtkabir'i ziyaret etti
    © AA
    Şampiyon Anadolu Efes, Anıtkabir'i ziyaret etti
    Simon'un Malatyalı sporseverlerin ve Malatyalıların gönlünde taht kurduğunu anlatan Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

    "Malatya 44 numaraya vurgundur. Simon, 44 numaralı formayı tercih edince, artık Malatyalıların medarıiftiharı konumuna gelmiştir. Tarihi bilgime baktığımda, özellikle Hırvatistan'da zulme uğrayan Hırvatların Osmanlı döneminde Anadolu'ya, Malatya'ya getirildiğini biliyorum. Oradan bir sevgi atmosferi, damarı var olduğunu düşünüyorum. Malatya dünya genelinde de önemli bir şehir. Biz Malatya'yı, medeniyetinin başladığı yer diye tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyete Malatya'da geçmiştir. Tüm insanlık açısından Malatya önemli bir merkezdir. Simon, Malatya'yı sevmekle ufkunun ne kadar geniş, duygu cennetinin büyük olduğunu en güzel şekilde bize göstermiş oldu".

    Gürkan, Malatya'nın çok değerli isimler yetiştirdiğini de aktararak, "Cumhurbaşkanımız da Malatyalı hemşehrimizdir. Aynen Simon gibi Cumhurbaşkanımız da Malatyalıları çok sever. Simon artık Cumhurbaşkanımızın da hemşehrisidir. Simon'u Malatya'da görmekten, ağırlamaktan bir hemşehrisi olarak büyük onur duyuyorum. Simon, memleketine hoş geldin" diye konuştu.

    'Resmi bir Malatyalı olmaktan büyük gurur duyuyorum'

    Anadolu Efes
    © AA
    Anadolu Efes 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu
    Krunoslav Simon ise başkan Gürkan'a, kendisini Malatya'ya davet ettiği için teşekkürlerini iletti.

    Malatya'da güzel bir gün geçirdiğini vurgulayan Simon, "Buraya geldiğim için çok memnunum. Türkiye'ye geldiğim günden bu yana Malatyalı hemşehrilerimden çok büyük destek gördüm. Bugün burada resmi bir Malatyalı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Beni davet edip ağırladığınız ve mükemmel bir gün geçirmeme vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki gelecekte tekrar Malatya'yı ziyaret edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

    Konuşmaların ardından Başkan Gürkan, Simon'a fahri hemşehrilik beratını takdim etti. Başkan Gürkan, Simon'a Malatya kayısısı ve çeşitli hediyeler verirken, Simon ise kendisine Anadolu Efes forması hediye etti.

    Etiketler:
    fahri hemşehrilik, Krunoslav Simon, Malatya, Anadolu Efes
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet