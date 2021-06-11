Kovid-19 testi pozitif çıkan Rus futbolcu Mostovoy, EURO 2020'de oynayamayacak

Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kovid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine stoper Roman Yevgeniyev kadroya dahil edildi.

Zenit St. Petersburg forması giyen 23 yaşındaki Mostovoy, geçen hafta Bulgaristan'ı 1-0 yendikleri hazırlık maçında iyi bir performans sergilemişti.

Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile aynı grupta yer alıyor.

Rusya Milli Futbol Takımı, yarın ilk maçında saat 22.00'de Belçika'yla karşılaşacak.

11 kentte düzenlenecek turnuvada St. Petersburg 7 maça ev sahipliği yapacak.