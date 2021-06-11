Kayıt
01:08 12 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    EURO 2020 açılış maçında Türkiye A Milli Takımı, İtalya'ya 3-0 yenildi

    © AA / Ali Balıkçı
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 1811
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1044714164_0:17:1200:692_1200x675_80_0_0_aac79afedf9ff30f1e418347f3d18a90.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106111044714138-euro-2020-acilis-macinda-turkiye-a-milli-takimi-italyaya-3-0-yenildi/

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

    © AA / Burak Akbulut
    Türkiye A Milli Takımı ile İtalya milli takımı Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle karşılaşma öncesinde seremoni düzenlendi.

    22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    Karşılaşmanın 53. dakikasında Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle İtalya 1-0 öne geçti.

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşılaştı. İtalya takımı gol sevinci yaşadı.

    Maçın 66. dakikasında İtalya, Immobile'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.

    İtalya, 79. dakikada Insigne'nin golüyle farkı 3'e çıkardı.

    Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İtalya sahadan 3-0 üstün ayrıldı.

    © AA / Burak Akbulut
    Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İtalya sahadan 3-0 üstün ayrıldı.

    Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü

    A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11'i sürdü.

    Roma Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

    • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.
      © AA / Ali Balıkçı
    • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.
      © AA / Ali Balıkçı
    • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.
      © AA / Ali Balıkçı
    • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.
      © AA / Ali Balıkçı
    • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.
      © AA / Ali Balıkçı
    1 / 5
    © AA / Ali Balıkçı
    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenildi.

    Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

    Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

    Tribünlerde 16 bin taraftar

    Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.

    Pandemi tedbirleri nedeniyle 70 bin kişilik Olimpiyat Stadı'na 16 bin taraftar alındı. Tribünlerde 3 bin de Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı büyük bir coşkuyla destekledi.

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye ile İtalya arasında oynanan açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nın tribünlerinde yaklaşık 16 bin taraftar yer aldı.

    İtalya'da Verratti kadroda yer almadı

    İtalya Milli Takımı'nda durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Marco Verratti, kadroda yer almadı.

    İtalyan orta sahasının önemli isimlerinden olan Verratti, dün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışmıştı.

    Bakan Kasapoğlu tribünde

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi.

    © AA / Ahmet İzgi
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde izledi.

    Bakan Kasapoğlu, açılış maçını, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, eski spor bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

    Mücadeleyi izleyenler arasında Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve eski mili futbolcu Emre Belözoğlu da yer aldı.

    Etiketler:
    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Merih Demiral, Şenol Güneş, İtalya, EURO 2020, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet