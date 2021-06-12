Türk güreşçi Buse Tosun'dan gümüş madalya

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Buse Tosun, Rus rakibi Zaharçenko'yu 4-0, Kazak rakibi Jamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etti. Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Tosun, rakibine 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan 59 kiloda yarışan Elif Yanık, üçüncülük maçında Kazak rakibi Diana'ya mağlup oldu ve şampiyonada 4'üncü oldu. 55 kiloda yarışan Esra Pul ise turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

Organizasyon, 13 Haziran'da sona erecek.