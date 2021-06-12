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    Şenol Güneş

    Şenol Güneş: Gruptan çıkma şansımız hala var

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    A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya maçında rakibin yüksek tempoda kendilerinden üstün oynadığını söyledi. Gruptan çıkma şanslarının devam ettiğimi belirten Güneş, "Şimdi Galler maçına hazırlanacağız" dedi.

    A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi.

    İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, daha iyi bir oyun ve sonuç beklediklerini ancak düşündükleri gibi olmadığını söyledi.

    'Rakip bizden üstündü, yüksek tempoda oynadılar'

    Şenol Güneş, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    "Açılış maçında güçlü İtalya'ya karşı daha güzel bir oyun ve iyi sonuç bekliyorduk. Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakip bizden üstündü, yüksek tempoda oynadılar. Çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. İlk yarıda oyunu taşıdık, ikinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunda koptuk. Oyunun tamamında bizden üstün olan bir İtalya takımı vardı, fizik ve teknik olarak. Hatalarımız pahalıya mal oldu. Oyunumuz ve skordan üzgünüz, burada daha güzel futbol bekliyordum o olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti, ev sahibi ekibe karşı kaybettik. İki önemli maçımız var, bir an önce toparlanıp çalışmaya başlayacağız. Bu müsabakada oyunumuzun gerisinde kaldık, rakip iyi oynadı sahayı ve topu iyi kullandı. Düşünce olarak doğru durduk ama top kayıplarımız fazla oldu, fizik olarak da oyundan düştük."

    'Hücumda topu iyi kullanamadık, topu iyi kullanamayınca tedirgin oluyorsunuz'

    Savunmadan istedikleri çıkışları yapamadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

    "Top kaybedince geri dönüyor. Rakibimiz sahayı büyüterek oynuyor. Derinlemesine atak yapmaya çalışıyor. Rakibi kontrol etmemize rağmen çıkışta atak sayımız düşük kaldı. Onların baskısının da bunda payı var. Bu konuda eksik kaldık, kendi oyunumuzun altında oynadığımız için rakip de olağanüstü tempoyla bize ağırlık gösterdi. Yediğimiz ilk golden sonra direnç daha da düştü. Gol geç gelseydi biraz daha dirençli oynayabilirdik. Hücumda topu iyi kullanamadık, topu iyi kullanamayınca tedirgin oluyorsunuz. Gol yemeseydik biraz daha savunabilirdik, çok şut attılar, kanatları kullandılar. İkinci yarıda attığı gollerle maçı kazandılar."

    'Şimdi Galler maçına hazırlanacağız'

    Güneş, "Sosyal medyada ortaya konan futbolla ilgili eleştiriler var. Bu yenilgiden sonra mental olarak ayağa kalkabilir miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    "Sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum, müsabaka yeni bitti. Müsabakanın tamamına bakarsak, skordan ve oyundan ne ben ne oyuncularım memnun. Rakip geldiği zaman etkili paslarla çıkabilseydik belki skor değişecekti. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentilerin altında kalınca eleştirilere saygı duyarım. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen gayreti gösterdiler, topu kullanmadaki başarısızlığımız eksikliğimizdi. Buradan 1 ya da 3 puan alsak çok daha iyi olabilirdi. Bu oyunla puan alsak bile eleştiriyi biz de yapacaktık. Bunu bir oyuncuyu karalama veya bizi karalama niyeti varsa onu konuşacak bir taraf yok. Galler ve İsviçre maçları bizim için yine önemli olacaktı, değişen bir şey yok. Kaybedince üzülmek normal ama bu Galler maçına hazırlanmayacağız anlamına gelmez. Milli takımın her maçı önemli. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız, bu maçın moral bozukluğunu bir kenara bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Gruptan çıkma şansımız hala var, bugün yenseydik İtalya'dan büyük takım olacağımızı yine söylemeyecektik."

     

    Etiketler:
    İtalya, A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş
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