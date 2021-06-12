'Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yola devam ediyor'

Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı bildirildi. 48 yaşındaki teknik adamın yeni maaşı da belli oldu.

Beşiktaş'ın şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yola devam edeceği belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği belirtilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği de ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.