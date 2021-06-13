Lucescu: Türkiye, milli takımının yanında olmalı

Mircea Lucescu, “İtalya maçının skoruna takılıp kalmayın. Ben, Türkiye’nin Galler ve İsviçre’yi geçip gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ama Türkiye hep birlikte Şenol Güneş ve futbolcuların yanında olmalı” ifadelerini kulandı.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, EURO 2020’deki kaderimizi Galler ve İsviçre maçlarının belirleyeceğine dikkat çekti.

Milli Takım, EURO 2020’deki ilk maçında İtalya’ya 3-0 kaybetmiş, Futbol Federasyonu kafilesi ve özel davetliler son derece üzgün bir halde otelin yolunu tutmuştu. Spor Arena'dan Mehmet Arslan'ın aktardığına göre, oteldeki bu karamsar havayı bir parça da olsa dağıtan, A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

Lucescu, “Hiç takılmayın bu skora” diye sohbete başladı ve devam etti:

“Bundan sonra Türk Milli Takımı’nın kaderini bu maça vereceği reaksiyon belirleyecek. Bu nedenle herkes futbolcuların ve Şenol Güneş’in yanında olmalı.”

'Oyun içerisindeki en büyük sıkıntımız topu rakibe bırakmak oldu'

Türk Milli Takımı’nın son derece yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takım olduğunun altını çizen Rumen teknik direktör, “Oyun içerisindeki en büyük sıkıntımız topu rakibe bırakmak oldu. Rakip topla daha çok oynayınca takımın özgüveni kayboldu. İlk yarı bu özgüven kaybını dirençle kapattılar. Ama ikinci yarı kaleci Uğurcan’ın ve savunmanın çıkardığı tüm toplar rakibe gidince direnç kırıldı” ifadelerini kullandı.

'Galler ve İsviçre sonrası Türkiye bu gruptan çıkacak'

Ay yıldızlı ekibimizin bu gruptan çıkacak güce ve enerjiye sahip olduğunu savunan Lucescu, “İtalya gibi beklenenin çok ötesinde bir performansa ulaşan bir rakip karşısında alınan bu skora takılıp kalmamalısınız. Ben Galler ve İsviçre maçları sonrası Türkiye’nin bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ama Türkiye hep birlikte futbolcularla Şenol Güneş’in yanında olmalı ve takıma özgüvenini yeniden kazandırmalı” dedi.