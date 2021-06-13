Rusya, EURO 2020'de Belçika'ya mağlup oldu

Rusya milli takımı UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) B Grubu ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Rus milliler, St. Petersburg’daki statta Belçika’ya 3-0 mağlup oldu.

Rus milli takımı EURO 2020 B Grubu ilk maçını St. Petersburg’da FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki ülke olan Belçika’ya karşı oynadı.

Belçikalı forvet Romelu Kulaku maçın başlamasından 10 dakika sonra takımının ilk golünü attı.

Maçın 34. dakikasında bir gol de Thomas Meunier’den geldi. Böylelikle Belçika, Rusya’ya karşı 2-0 öne geçti.

Lukaku’nun 88. dakikasında gelen üçüncü golü ile maç 3-0 sonlandı.

Bu arada Rus ortasaha oyuncusu Andrey Mostovoy, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle maçta oynayamadı.

FT: 🇧🇪 Belgium 3-0 Russia 🇷🇺



Romelu Lukaku strikes twice to help the Red Devils take control of Group B.



Was that the most impressive individual performance of Euro 2020 so far?#Euro2020 #BEL #BELRUS pic.twitter.com/FNI8JBDjAm — bwin (@bwin) June 12, 2021

Rus millilerin bir sonraki maçı 16 Haziran’da St. Petersburg’da Finlandiya’ya karşı olacak. Belçika’nın bir sonraki gün Kopenhag’da karşılaşacağı Danimarka, listeye göre Rusya’nın sıradaki rakibi.

Rusya, EURO 2020 maçlarının gerçekleştirileceği 11 ülkeden biri. Geçen yıl Haziran-Temmuz döneminde gerçekleştirilmesi planlanan şampiyona koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.