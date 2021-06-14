Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacağı A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Maçın video yardımcı (VAR) hakemi Portekizli Joao Pinheiro, dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Grupta İtalya karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyet ile sonuncu sırada yer alan Türkiye'nin 1 puanlı Galler mücadelesi karşılaması TRT1'den naklen yayınlanacak.