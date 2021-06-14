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    Trabzonspor'un borcu açıklandı

    © Fotoğraf : Twitter/Trabzonspor
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    Trabzonspor Divan Olağan Genel Kurulu toplantısında kulübün net borcunun 1 milyar 192 milyon 412 bin lira olduğu açıklandı.

    Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Bilgilendirme Toplantısı, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.

    Borç 1 milyar 192 milyon 419 bin TL

    Trabzonspor Divan Kurulu Genel Sekreteri Mehmet Ongan yapılan çalışmalarla ilgili olarak üyelere bilgilendirmede bulundu.

    Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise bordo-mavili kulübün net borcunun 1 milyar 192 milyon 419 bin TL olduğunu açıkladı.

    'Hiç kimse Trabzonspor'a yol çizemez'

    Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan kurulu seçimlerinin ertelenmesi çokça konuşulduğunu belirtti:

    "En son erteleme nedenimiz, organ ve kurullar başkanlarımızın talebi üzerine gerçekleşti. Hayırlı olsun demek lazım. 2022 Şubat'ta seçimli genel kurulumuzu yapacağız. Bu bir ihtiyaç mıydı, tüzük tadilatı yoksa bir talep midir? Bunu tartışmanın anlamı yok hiç kimse Trabzonspor’dan büyük değil. Hiç kimse Trabzonspor'a yol çizemez, yöntem de çizemez. Kişisel verileri koruma kanunu değişti, yönetim sıkıntıda üyeler sıkıntıda diyorlar ki ben listede ismimi göremiyorum. Bir sürü sorunumuz var. Aidatını yatırmazsa çıkarılmaktan endişe ediyor bir taraftan ise tebliği şartları oluşmamış. Onun için bunların yapılması lazım."

    'Trabzonspor hukuk bürosu gerekçeli karar sonrası açıklama yapar'

    Ali Sürmen, Trabzonspor’un vazgeçilmez davalarının şike ve kumpas davası olduğunu hatırlattı:

    "Bu davalar devam ediyor. Dava ile ilgili sizi bilgilendireyim. Gerekçeli kararı göreceğiz tabi. Yeterli deliliniz yok. Başka türlü elde etme imkanı belli olmadan neden dinleme ve izleme kararı verdin. O zaman Türkiye’de kimse ceza almaz. Sistem oysa, operasyonu yürütenlerle karar verenler FETÖ’den yargılanıyormuş. Trabzon’daki davalar ne olacak? FETÖ'cü yargıçların kürsüde oturup verdikleri kararlar ne olacak. Özel hükümler ülkede olmamalı. Bu gerekçe ile herkes kendi davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşır. Benim hakkımda soruşturma yapan hakim savcı FETÖ'cü çıktı. Bana verdiğiniz 25 yıl cezayı kaldırın. Ne olacak o zaman. O duruşma salonlarında inkar edilen tapeleri sesli olarak dinletildiği zaman orda oturan tutuklu yakınlarının nasıl güldüğünü ben unutmuyorum orada avukat olarak yer alıyordum. Özel hüküm en tehlikeli şeydir. Trabzonspor hukuk bürosu gerekçeli karar sonrası açıklama yapar."
    Etiketler:
    Kumpas, şike, olağan genel kurul, Borç, Trabzonspor
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