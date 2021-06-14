EURO 2020 D Grubu maçında Çekya, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti

Turnuvanın ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan D Grubu ilk maçında, Çekya ile karşılaştı.

Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi.

Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.

Kalan sürede duran top organizasyonları ve ceza sahasına gönderilen yüksek toplarla gol arayan İskoçya, başarılı olamadı ve mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

41 yıl sonra en uzak mesafeli gol

Patrick Schick, Çekya'yı İskoçya karşısında 2-0 öne geçiren muhteşem bir gole imza attı. Schick, yaklaşık 45.5 metre uzaktan kaleci David Marshall'ı avladı.

Schick, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası finallerinin en uzak mesafeli golünü kaydetti.

Çekya'nın ilk golünü de kaydeden Schick, Euro 2004'te Milan Baros'tan sonra Çekya milli takımıyla birden fazla gol kaydeden ilk futbolcu unvanını da elde etti.