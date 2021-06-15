Caner Erkin'in Twitter beğenisi tartışma yarattı: 'Benim ufaklık yaptı'

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Erkin'in Twitter'da beğendiği bir gönderi üzerinden yaşanan tartışmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmelerine sadık kaldıklarını kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, 32 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpteki performansı ve geçtiğimiz günlerde beğendiği paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.

D-Smart'a konuşan Altıparmak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Sol bek transferi yapabiliriz" açıklamasını şöyle değerlendirdi:

© DHA Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası

'Görür görmez Caner'i aradım'

Altıparmak, Caner Erkin'in geçtiğimiz günlerde "Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır" yazan bir gönderiyi beğenmesiyle ilgili şunları şöyledi:

"Ben o tweeti görür görmez Caner Erkin'i aradım. Caner; 'Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam' dedi. Olay bu yani."

Fenerbahçe'deki ikinci sezonuna geçtiğimiz sezon başlayan Caner Erkin, çıktığı 37 maçta 10 asist yapmıştı.