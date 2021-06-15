Ronaldo, basın toplantısında önündeki kola şişelerini kenara itti: 'Su için'

Basın toplantısında önündeki kola şişelerini kaldıran Ronaldo, "Su için" dedi.

Portekiz'in tecrübeli oyuncusu Cristiano Ronaldo, Macaristan ile oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında önündeki kola şişelerini kenara itti.

NTV Spor'un haberine göre, Ronaldo su şişesini havaya kaldırarak, "Su için" dedi.

Ronaldo'nun turnuvanın resmi sponsorlardan biri olan Coca-Cola şişelerini kenara itmesi, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.