Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Okan Buruk ile herhangi bir görüşmesi olmadığını ifade eden Cengiz, Fatih Terim görevdeyken başka bir teknik adamla görüşmediğini de açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında sarı kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

-Galatasaray, bir his takımı. Birbirini sevenlerin takımı. Rakibe çatarak, bir yere gelebilir miyiz? Bence gelemeyiz. Her başkan adayının kendi stratejisi vardır, stratejisini benim üstüme kurmuştur. Ben aday değilim dedim, inanmadılar. Değilim. Tabii ki bana çatabilirler. Ciddi bir şey varsa onu düzeltirim. Yok köfte dedi, yok Galatasaray etiği dedi... Aday, ne için aday oluyor? Galatasaray'a hizmet için. Benim bunlara bir saygısızlık etme hakkım var mı? Yok. O benim başkanım olduğunda, ben onu desteklemek durumundayım. Ben 3.5 senedir bu zihniyete çalışıyorum demeyeceksin, bu zihniyet ne? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştir. 3.5 yıl boyunca hiç soyunma odasına girmedim. Neyi yönetemedik? Avrupa'da başarılı olamadık, eleştirin! Soyunma odasına gitmem, otobüse binmem. Hayatımda bir kere gittim, endişe gördüm. Hocam da 'Tamam' dedi. Onlar tatlıya geçerken, ben çıktım...

-Benim Florya ile temasım sadece Abdurrahim'dir. Kendi kendime futbolu eleştirdiğim oldu. Her insan gibi. Bizden ayrılan Aslı kızımızın demeçlerini okuyunca yerimden hopladım. İlk gün moral için gittim Florya'ya. O gün hoca çağırdı bizi zaten. Ben hangi gün yemeğe, soyunma odasına gelmişim? Ayıp değil mi? Galatasaray kültürü bu mu? Köy ağası gibi orada oturacağım, çocuklar gelecek. Olmaz bu. Bana 'Gelme' deseydiniz. Zaten ilk ve sondu. Zaten sen çağırdın hocam. Toktum ama gittim.

"Limitlerin nasıl aşıldığını biliyorum"

-Yapamayacağınız vaatler vermeyin. Çünkü vaatlerin maliyeti sıfırdır. 300 milyon biri diyor 1 milyar biri diyor müthiş bir şey! Getirin verin şimdi, bize vermiyorsunuz? Bu ülkede bazı kesimler Yezid diye öldürürler, şehit diye gömerler diye bir laf var. Rica ediyorum, yapamayacağınız vaatleri vermeyin. Biz fazla şeffafız. Adamın ne verdiği belli, ne vadesi belli, kesinlikle limit aşıyor fakat lisans alıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama burada söyleyemem. Bir kuruşu bile büyük bir titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Bu adamları denetimsizlikten ibra etmediler. Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm, çok yazık dedim. Bizim sakladığımız hiçbir şey yok. Yarın yönetime gelen insan, sakladığımız bir şey varsa koysun, bize de konuşma fırsatı vermiş olur. Bizim kesinlikle abdestsiz namazımız yok. Aha şimdi bu kültürümüze uymadı diyecekler.

"Avrupa Süper Lig'i için yazıştık"

-Real Madrid, bize kaç attı unuttum. Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir kere sevinmedi. Ayrıca Avrupa Süper Lig'i hakkında yazıştık, bende kalsın. PSG mağlubiyetinden sonra da sarhoş gibi döndüm.

"Atatürk ve İstanbul'dan sonraki en büyük marka Galatasaray"

-Beni üzen çok olay var. Kendi yaptığım yanlışlar özellikle. Herkesi 3 günde affederim, kendimi affetmem. Avrupa'daki başarısızlıklarımız beni çok üzdü. Galatasaray, dünyada çok değerli bir marka. Rakiplerim alınmasınlar, Galatasaray çok büyük marka. Mustafa Cengiz: Atatürk ve İstanbul'dan sonraki en büyük marka Galatasaray.

"Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerekli"

-Her şeyi 3 seneye sığdırmak mümkün değil. Mayıs ayındaki yapılandırma için 170 milyon TL gerek arkadaşlar. Bizim ödemelerimiz var. Baskete var, voleybola var. Hala icra ve hacizleri bitiremedik. Öde, öde, öde bitiremedik. Loca alanlar oldu. Seyircisiz oynanmasına rağmen aldıkları locaları iptal etmediler. Hala aday olmamı isteyenler var onlara çok teşekkür ediyorum. Benim istifa etmemin tek sebebi sağlık sorunları. İstifa değil. Başkanlığa aday olmamamın tek sebebi sağlık sorunları.

"Aday olmama sebebim rahatsızlığım, oğluma saldırmasınlar"

-Aday olmama nedenim sağlık. Rahatsızım kardeşim. Gidip tekrar dinleneceğim. 3-5 gün kımıldayamayacağım. Pardon, yönetim, dernek toplantımız var. Ondan sonra gideceğim. Arkadaşlarım da öyle. Oğlum yardımcı oluyor; yüzde 100 o götürüyor. Oğluma saldırmasınlar. Ben her gün buraya memur gibi gelip akşam 9'da çıkmaya. Hanımın da sinirleri geçsin diye 9'a bırakıyorum. Kadın demiyor 'kayışı kopardın sen' diye. Eyvah, gene Galatasaray kültürüne uygun olmayan bir laf ettik.

"Falcao transferi şimdi olsa daha sıkı pazarlık ederim"

-Beni üzen Falcao transferi... Daha "F" harfi yok, menajerler de iyi çalıştı sosyal medyada, onu da söyleyeyim. Falcao'yu kim istemez? Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim.

"Ben futbolcularıma 'şerefsiz' demedim"

-Ben yenilgiye bir şey demiyorum ama bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma 'şerefsiz' demedim. Onlar tam aksine 'şerefli ve haysiyetli' oldukları için bunu bilin dedim. Yapmayın arkadaşlar ya. Ben bunu demedim, demem! Bana yakışmaz. Nitekim sağ olsun, Gedson ve diğer çocuklar ölümüne oynadı. Benim ne dediğime tam bakın, doğru tercüme edin. Ben Galatasaray'ı bir çatışmaya, kaosa götürecek bir başkan değilim.

"Gelen kişiler Fatih Terim ile çalışabilir"

-Şu an desteklediğim bir başkan adayı yok, hepsine eşit mesafedeyim. En yakından tanıdığım Yiğit Şardan'dır. Tribün arkadaşım. Ben şimdiden şunu destekliyorum dersem, ona artı da yazabilir eksi de. Bizi sevmeyen çok insan var. Gelen kişiler Fatih Terim'i de getirebilir, hiçbir şey demem. Bu onların tasarrufu arkadaşlar. Ben imzalamam dedim, bitti. Nerede kendini Galatasaray için yararlı görüyorsan oraya git. Yiğit Bey, tam hazırlıklı değildi sanırım benim arkadaşlarıma müracaat etti. Ben kimseye diğer yönetimlere girmeyin demem.

"Beni mermer zannediyorlar, biz de insanız"

-31 Haziran'a kadar TFF ve UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak için çalışıyoruz. Gelecek yönetimi de sıkıntı içinde bırakmamak için. Hakikaten UEFA iyi ki var diyorum. Avrupa Süper Ligi'ne de aşırı tepki verildi. Ben bir işe girdiğim zaman tam girerim, mükemmelliyetçiyim. Beni mermer zannediyorlar, biz de insanız. Ben sizin için geldim, sizin için varım, sizin için yokum. Ben bana çatmasınlar diye mi aday olmadım? Bu ne ya! Tabii ki sosyal medyaya saygı duyuyorum ama sosyal medyayla gelmedim ben.

"Fatih Terim varken başka biriyle görüşmedim"

-Ben teknik direktörü gelecek yönetime bıraktım. Ben Fatih Terim varken asla ikinci bir teknik direktörle görüşmedim. Ben yalan söylemem. Okan Buruk'la telefon görüşmesi bile yapmadım. Hocaya ayıp olur. Mustafa Denizli 30 yıllık arkadaşım. Fenerbahçe'ye gittiğinde üzüldüm. Beşiktaş'a telefonunu verdiğimde, bana fırça attı, 'Neden veriyorsun' dedi. O da bizim aramızdadır.

Aboubakar ve Billong tartışması

-Billong olayı çıktı, mahrem olduğu için veremedik. TFF'ye delilleriyle birlikte gönderdik. Mahrem olduğu için açıklayamadık. 'Bu aydınlatılamazsa, ilgili makamlara başvuracağız' dedik. Beşiktaş camiasından özür dilerim. Beşiktaş'ın hakkı ve şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler yakın arkadaşım. Onların camiasına laf etmem. Yönetim hata yapıyorsa, ortaya çıksın. Keşke teşvik hala şike olarak kalsaydı. İnsanları cezayla korkutabilirdik. Bir şey yaptılar demiyorum, kuşkularımızı yazdık. 'Aklayın' dedik. Fenerbahçe bile şu an bir şey yapsa, sevinir miyim? Üzülürüm, 'Yapmayın' dedim"

Serdar Tatlı'nın istifasını neden istedi?

-Ben, MHK'nın istifasını istedim mi? Serdar Tatlı'ya çok güveniyordum. Ben ne bileyim ya, Şanlıurfa'da Beşiktaş Derneği kurucuymuş babasıyla birlikte. Daha iyi, futbolla ilgilenmesi güzel bir şey ama sen duygularını işine karıştırırsan olmadı. Biz öyle hissettik. Bilinçli gördük. Bu nedenle istifasını istedik.

"Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim"

-Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim, en doğru yaptığım işlerden biridir. Belhanda ve Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayabilirim. Bu bizi üzdü. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera indirim yaptı. Muslera'nın da açıklama yapmasından rahatsız oldum. Sen futbolcusun.