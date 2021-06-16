EURO 2020'de F Grubu'nda Portekiz, liderliğe yerleşti

Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı.