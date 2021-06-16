Ronaldo'dan 2 rekor birden: Platini'yi geride bıraktı

EURO 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan, Portekiz'i konuk etti. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Portekiz rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile 87'nci dakikada penaltı ve 90+2'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

'En çok gol atan futbolcu'

Öte yandan Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cristiano Ronaldo, tarihine geçti. Ronaldo, Macaristan karşısında 87 ve 90'ıncı dakikalarda fileleri sarsarsak şampiyona tarihindeki gol sayısını 11'e yükseltti. Portekizli oyuncu, 9 gol bulunan Platini'yi geride bırakarak zirveye yükseldi. Ronaldo, attığı 2 golle Avrupa Şampiyonları tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu. 36 yaşındaki yıldız ayrıca 22 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.

Alınan bu sonucun ardından Portekiz puanını 3'e yükselti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu, Macaristan ise puansız olarak son sırada kaldı.