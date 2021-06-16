Türkiye-Galler maçı için yaklaşık 30 bin bilet satıldı

Euro 2020 kapsamında Türkiye ile Galler arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün oynanacak maç için yaklaşık 30 bin adet bilet satıldığı belirtildi.

Bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Galler maçına ilgi büyük.

Bakü’de Sputnik’e açıklamada bulunan organizasyon komitesinden bir kaynak, “Şu anda yaklaşık 30 bin adet bilet için işlem yapıldı. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle stadın kapasitesinin yüzde 50’sinin kullanılabileceği hesaba katıldığında, kalan bilet sayısı 5 bini aşmıyor. Bu da büyük ihtimalle biletlerin tamamının satılacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de maçı izlemesi bekleniyor.